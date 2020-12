Der elektro-hybride Batteriezug Desiro ML von Siemens Mobility ist als Pilotprojekt „Cityjet eco“ bei den ÖBB seit mehr als 15 Monaten unterwegs. In diesem Zeitraum hat er auf Haupt- und Nebenstrecken mehr als 50.000 Kilometer im reinen Batteriemodus zurückgelegt.

Berechnungen der FH St. Pölten würden nun zeigen, dass durch einen flächendeckenden Einsatz des „Cityjet eco“ die CO2 Emissionen im niederösterreichischen Schienenpersonenverkehr bis 2030 um 24 Prozent reduziert werden können. Der neuartige Akkuzug hätte in den letzten 15 Monaten bereits 140 Tonnen CO2 gespart. „Wir werden deshalb das Gespräch mit den Partnern im Bund suchen, um die richtige Mischung aus Strecken-Elektrifizierungen und Einsatz des Akkuzugs zu finden“, kündigt Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko an.

Startschuss für den Testbetrieb am Bahnhof Sigmundsherberg ÖBB, Martin Anger

Fahrgäste wie etwa Schüler und Pendler würden profitieren, da erstmals ländliche Regionen mit nicht-elektrifizierten Bahnstrecken an die großen Ballungsräume wie etwa Wien angebunden werden könnten, ohne dabei umsteigen zu müssen, berichtet Franz Proksch, Direktor der Siemens-Niederlassung St. Pölten.

Wirtschaftliche Vorteile des "cityjet eco"

Der Desiro ML ‚Cityjet eco‘ hätte mit Niederflur-Einstiegen, Klimaanlage und WLAN im Zug sowie anderen Annehmlichkeiten jenen hohen Fahrkomfort auf die Nebenbahnstrecken gebracht, den man bisher nur auf Hauptstrecken erleben konnte. Proksch betont außerdem: „Setzt man auf diesen alternativen Antrieb, wird automatisch der Aufwand in der Flottenplanung und -disposition vereinfacht. Beispielsweise können durch den homogenen Fahrzeugtyp innovative Flügelkonzepte realisiert werden.“ Zusätzlich würden einheitliche Wartungskonzepte die Lebenszykluskosten der Gesamtflotte senken, was in Folge betriebswirtschaftliche Vorteile für die Bahn und auch niedrigere Kosten für die Besteller der Verkehrsdienste bedeuten würde.

Der Zug wurde von Siemens Mobility speziell für die Anforderungen des österreichischen Streckennetzes entwickelt. Er hat als europaweit erster elektro-hybrider Zug im Sommer 2019 die uneingeschränkte behördliche Zulassung erhalten. Der „cityjet eco“ fährt auf den Hauptstrecken mit Strom aus der Fahrleitung, schon während der Fahrt lädt er seine Batterien auf. Bei Fahrten auf nicht-elektrifizierten Strecken bezieht er den Strom aus seinen Batteriespeichern. Die Reichweite des Desiro ML „Cityjet eco“ beträgt mindestens 90 Kilometer. Im Bedarfsfall fährt der Zug unterstützt von kompakten Schnelladestationen auch längere Strecken.