Mit dem Slogan "Zu viel ist zu viel - Kostenlawine stoppen!" warnen die Freiheitlichen in Niederösterreich vor einer "massiven Teuerungswelle", kritisieren heftig die geplante CO2-Bepreisung als Teil der ökosozialen Steuerreform des Bundes und fordern unter anderem einen Preisstopp für Strom und Gas in Niederösterreich.

Die neue CO2-Steuer sei "die Spitze des Belastungswahnsinns" und ein "Generalangriff auf den ländlichen Raum, und damit insbesondere auf Niederösterreich", sagt FPÖ NÖ Klubobmann Udo Landbauer im Rahmen der Herbstklausur der Blauen. Viele Menschen in NÖ wüssten bald nicht mehr, "wie sie ihr Leben zu finanzieren und gleichzeitig ihre Tank-, Strom- und Heizkosten bezahlen sollen, ohne dabei jeden Euro dreimal umdrehen zu müssen", sagt Landbauer.

Eine CO2-Besteuerung sei keineswegs neu in Österreich: Mit Umweltabgaben wie der Mineralölsteuer, Motorbezogenen Versicherungssteuer, LKW-Maut, Energieabgabe, NOVA, Vignette, Altlastenbeitrag, Flugticketabgabe nimmt der Fiskus jedes Jahr mehr als 15 Milliarden Euro ein, sagt Landbauer. In Niederösterreich seien die meisten auf ein Auto angewiesen, zum Pendeln, um den Einkauf zu erledigen, um Kinder in die Schule zu bringen oder für Freizeitaktivitäten, gibt Landbauer zu Bedenken. "Wer glaubt, dass das im Mostviertel, im Waldviertel, im Weinviertel, aber auch in weiten Teil des Industrieviertels ohne Auto möglich ist, der lebt in einer anderen Welt", kritisiert Landbauer.

Die FPÖ NÖ will daher Preiserhöhungen im öffentlichen Bereich (dort, wo da Land NÖ zuständig ist) unterbinden und Energieversorger, die mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand sind - wie die EVN - zu keinen weiteren Preissteigerungen bei den Energiekosten verpflichten. Außerdem sollen kleine und mittlere Einkommensbezieher sowie Mindestpensionisten mit einem einmaligen Zuschuss von 350 Euro als "NÖ-Teuerungsausgleich" unterstützt werden. Familien und Alleinerzieher mit niedrigem bis mittlerem Einkommen sollen einmalig 500 Euro erhalten.

Weiters fordern die Freiheitlichen eine Verdopplung des Heizkostenzuschusses auf 280 Euro in der anstehenden Heizperiode für bedürftige Landsleute und appellieren für eine Streichung der Ökostromabgabe, die nur auf freiwilliger Basis bezahlt werden soll. Das bringe eine weitere Entlastung für Haushalte von 120 Euro.

Landbauer: "Keine Lenkungsmaßnahme, sondern ideologisches Hirngespinst"

Hinter der ökosozialen Steuerreform des Bundes mit CO2-Bepreisung und Klimabonus ortet Landbauer "keine Lenkungsmaßnahme", sondern "ideologische Hirngespinste der Grünen." Das Paket halte er für "asozial, unverantwortlich und eine Bankrotterklärung für den Sozialstaat". So müsste schon jetzt eine Waldviertler Pendlerin, die täglich in Summe 204 Kilometer nach St. Pölten mit dem Privat-PKW fährt, knapp fünf Monate arbeiten, um die Auto-Gesamtkosten inklusive Diesel zu stemmen - und Berücksichtigung der künftigen CO2-Steuer.

