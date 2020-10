Die Wiener SPÖ will Koalitionsgespräche mit den NEOS aufnehmen. Das wurde, nachdem die Sozialdemokraten mit der ÖVP, den Grünen und den Pinken Sondierungsgespräche geführt hatten, heute bekannt.

Die niederösterreichische NEOS-Landessprecherin Indra Collini zeigt sich erfreut über die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen ihrer Partei mit der SPÖ: „Ich wünsche Christoph Wiederkehr und seinem Team viel Kraft und gutes Gelingen für die anstehenden Verhandlungen. Eine mögliche Zusammenarbeit sehe ich vor allem als Chance, etwas Neues zu schaffen, Umwelt und Wirtschaft zu verbinden und Wien als Stadt der Bildung zu stärken." Jetzt gehe es aber auch darum, dass die SPÖ bei den Themen Transparenz und Reformen ihre Bewegungsfähigkeit unter Beweis stelle, betont die pinke Landessprecherin.

Mit der Aufnahme der Koalitionsgespräche stehen die NEOS in Wien - sechs Jahre nach ihrer Gründung - vor ihrer zweiten Regierungsbeteiligung. In Salzburg regieren sie seit 2018 gemeinsam mit der ÖVP und den Grünen. Stehen soll die neue Koalition in der Bundeshauptstadt bereits Mitte November.