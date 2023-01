Collini: "Mikl-Leitner wird Landeshauptfrau bleiben"

Werbung

Sowohl SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl als auch FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer wollen nach der Landtagswahl am 29. Jänner 2023 Landeshauptmann von Niederösterreich werden. Die NEOS glauben nicht an das Szenario eines Machtwechsels in Niederösterreich. "Es ist klar, dass Johanna Mikl-Leitner Landeshauptfrau bleiben wird", sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Sie positioniert sich mit der pinken Partei als "verantwortungsvolle Oppositionskraft", die den Mächtigen auf die Finger schaue. Auf den neuen Wahlkampf-Plakaten der NEOS sind die Slogans "Jetzt das Richtige tun - NEOS wählen", "Wähl saubere Politik" und "Mehr Einkommen, besseres Auskommen" zu lesen.

"Saubere Politik" und die Teuerung sind auch die beiden Kernthemen der Oppositionspartei, die bei der vergangenen Landtagswahl 2018 5,2 Prozent der Stimmen bekam. Collini nannte als ihren wichtigsten Neujahrsvorsatz "eine saubere Politik für Niederösterreich". Dazu brauche es gläserne Parteikassen und eine Politiker-Haftung, wiederholte sie die Forderungen der Pinken.

Was die Teuerung betrifft, vermisst Collini treffsichere Maßnahmen. Einkommensschwache Haushalte brauchen Hilfe, Manager mit einem Jahresgehalt von 100.000 Euro hingegen nicht, meint sie. Die NEOS wollen als Antwort auf die Preissteigerungen die Lohnnebenkosten senken, damit Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr bezahlen können. Außerdem sollen die Politikerinnen und Politiker bei sich selbst sparen, findet Collini.