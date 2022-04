Comeback für Seeadler, Sumpfschildkröte und Habichtskauz

Werbung

1.300 Naturdenkmäler, 29 Landschafts- und 73 Naturschutzgebiete, 20 Naturparke, einen Biosphärenpark, zwei Nationalparks und ein Wildnisgebiet kann Niederösterreich vorweisen. Schutz und Erhalt von Natur sei dem Land ein großes Anliegen, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Deswegen lud er die Direktorin des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien Katrin Vohland, die Direktorin des Nationalpark Donau-Auen Edith Klauser und Richard Zink von der Vogelwarte Seebarn ein, um gute Nachrichten zu verkünden: In Niederösterreich tauchen immer mehr Wildtierarten wieder auf, die als gefährdet oder sogar ausgestorben galten.

Damit sei das Land ein "Hotspot für Artenvielfalt", sagt Pernkopf. Zum Beispiel setze es sich für die Wildbienen ein. Das Museum Niederösterreich forscht gemeinsam mit den Naturhistorischen Museum Wien (NHM) zu den Insekten mit klingenden Namen wie Steppen-Harz- oder der Kleinen Filzfurchenbiene.

Die DNA von 1.500 Schmetterlingen

Forschung zu den Tieren sei wichtig um zu verstehen, wie sie besser geschützt werden können, erklärte Katrin Vohland vom NHM. Über 600 der 700 Wildbienen-Arten Österreichs seien schließlich auch in Niederösterreich beheimatet.

Voland: „Die größte Gefahr liegt im Verlust an Lebensraum. Während das Land Maßnahmen in ausgewählten Schutzgebieten setzt, entwickelt das Naturhistorische Museum entsprechende Indikatoren und ein Monitoringschema.“

In einer weiteren Kooperation mit dem Museum Niederösterreich sequenzierte das NHM die DNA-Abschnitte von 1.500 Schmetterlingen aus den Sammelbeständen des Landes Niederösterreich.

Österreichs Wappentier fliegt wieder

Edith Klauser freut sich über ein ganz anderes Flugtier: In den Donau-Auen brüten momentan fünf bis sechs Seeadler-Paare. In den 1990ern galt Österreichs Wappentier noch als "verschollen".

Forschende im Nationalpark Donau-Auen freuen sich außerdem über die Europäische Sumpfschildkröte, die einzige heimische Schildkrötenart. Und auch der Hundsfisch, der ebenfalls als ausgestorben galt, tümmelt sich wieder in den Donau-Auen.

Schon in den 1950ern wurde der Habichtskauz als ausgestorben erklärt. Aber, siehe da, dank einem Projekt wurden seit 2009 über 500 Jungkäuze aufgezogen. Richard Zink von der Vogelwarte Seebarn: "Seit Beginn haben sich im Wienerwald und im Wildnisgebiet Dürrenstein 50 Reviere gebildet."

Hauptziel des Projekts ist neben dem Aufbau einer sich selbst erhaltenden Habichtskauz-Population auch der Lückenschluss zwischen den Vorkommen südlich und nördlich von Österreich. Wiederangesiedelte Habichtskäuze nehmen nun auch Kontakt zu benachbarten Populationen auf, und es gibt erste Anzeichen dafür, dass die seltenen Waldeulen neben dem Alpenvorland auch das Waldviertel wieder besiedeln.

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Playern sei essenziell für solche Projekte, waren sich alle einig.

25 Millionen für Renaturierungen

„Niederösterreich ist ein wahres Naturland. Das bringt eine hohe Verantwortung mit sich, weil es auch zu schützen gilt, was wir lieben und wertschätzen“, meinte Pernkopf.

Deswegen würde der Raum für Natur ständig erweitert werden, zuletzt etwa der Nationalpark Donau-Auen um 260 Hektar oder das Wildnisgebiet Dürrenstein um 3.500 Hektar auf steirischer Seite, erzählte Pernkopf und ergänzte: „Dazu investieren wir kräftig in Renaturierungen, in den nächsten Jahren an die 25 Millionen Euro, um den Flüssen wieder mehr Platz zu geben und Altarme anzubinden“.

"Schutz vor der Haustüre ist essenziell"

Bei der Pressekonferenz im Museum Niederösterreich drängte sich ob der Sonderausstellung "Wildnis in der Stadt" die Frage auf: Was ist mit Populationen außerhalb von geschützten Gebieten?

Dabei betonte Zink von der Vogelwarte: "Der Schutz vor der Haustüre ist essenziell." Und verwies auf Monitoring-Projekte wie Wilde Nachbarn, StadtWildTiere oder die City Nature Challenge, gerade für den urbanen Raum.

Pernkopf sei klar, es herrschen gerade viele Krisen, aber "die Natur dürfen wir nie vergessen." Zink stimmt ihm zu und meint: "Die Zeit in der wir leben, braucht Visionen." Eben auch für Niederösterreichs tierische Bewohner.