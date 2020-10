Neue kuriose Details zum „System Commerzialbank“ zeigen Einvernahme-Protokolle, die der BVZ vorliegen. Ex-Bankchef Martin Pucher gibt darin an, zwischen 1988 und 2015 rund 100 Millionen Schilling, also sieben Millionen Euro, im Toto gewonnen zu haben – durch „gute Fußballkenntnisse“ und in Spielgemeinschaft mit einem Partner.

Die BVZ fragte bei besagtem Spielpartner nach, der die genaue Summe der gemeinsamen Gewinne nicht mehr beziffern kann: „Es waren auf jeden Fall viele Millionen Schillinge. Er hat die Ligen genau verfolgt. Er war einfach genial.“ Auch wenn diesen Gewinnsummen nicht nur Toto-Spieler kaum Glauben schenken. Weitere Befragungen sollen Aufschluss geben, da diese Einvernahme wegen eines Corona-Verdachtsfalls unterbrochen werden musste.

Ermittlungen gegen bis zu acht Beschuldigte

Die Staatsanwaltschaft hat neben Ermittlungen gegen Pucher und Ex-Vorständin Franziska Klikovits nicht nur das Finanzstrafverfahren gegen Unternehmer Ernst Zimmermann einbezogen, sondern dürfte mittlerweile gegen bis zu acht Beschuldigte ermitteln, darunter weitere Unternehmer sowie eine Person, die versucht haben soll, die Einlagensicherung zu betrügen. Brisanz birgt auch eine anonyme Meldung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft (siehe Faksimile), die in Verbindung mit dem Ermittlungsakt zeigt, dass eher Personen aus dem Umfeld der Familie Pucher und der Bank noch vor deren Schließung Geld abgezogen haben.