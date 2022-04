ÖVP NÖ will vermehrt junge Menschen über soziale Medien erreichen

Werbung

Die niederösterreichische Volkspartei will Einblicke und Hintergrundinformationen über die sozialen Netzwerke hinaustragen. Dabei soll eine junge Zielgruppe besser erreicht werden. „Wir wollen vor allem jungen Menschen in sozialen Medien mehr bieten als Presseaussendungen. Wir wollen ihnen einige zusätzliche Informationen und Hinweise, oft auch mit einem Augenzwinkern, bieten“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer und Mediensprecher der Partei Bernhard Ebner am Freitag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten.

Die Partei habe sich deshalb entschlossen, eine Community Managerin ins Team aufzunehmen. Hier kommt Katharina Mattausch ins Spiel. Sie soll künftig neben den sozialen Parteikanälen auch auf ihrem eigenen Profil Einblicke in den politischen Alltag bieten. „Für viele Bürgerinnen und Bürger fehlt oft der Blick hinter die Kulissen der Partei. Es braucht die Sicht von Jungen für Junge“, sagt Ebner.

Mattausch ist die neue Community-Managerin

Die 22-jährige Mattausch übernimmt nun diese Funktion. Seit fast fünf Jahren engagiert sie sich bei der Volkspartei, seit 2020 ist sie Gemeinderätin in Vösendorf. Künftig wird sie auf Instagram und TikTok persönlich, aber auch auf YouTube und Facebook als Community Managerin für die Volkspartei auftreten. „Ich begann mich zu engagieren, um mit Vorurteilen aufzuräumen“, so Mattausch.

Einerseits wolle sie zeigen, dass ihre Generation weder politikverdrossen noch teilnahmslos sei. Anderseits möchte sie positive Stimmung hinaustragen und Einblick in das Parteileben geben.

„Ich möchte den Blickwinkel auf die Volkspartei NÖ öffnen. Denn man findet auf Facebook und Instagram natürlich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Regierungsteam, oder uns als Partei – der Blick hinter die Kulissen in der Parteiarbeit fehlt aber oft“, so die neue Community-Managerin. Start für die tiefergehenden Einblicke ist am 30. April beim Landesparteitag.