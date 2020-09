"Bundes- und Landesebene haben dasselbe Ziel, nämlich die Pandemie in den Griff zu bekommen. Darum halte ich mich an die Empfehlungen der Experten", so die Politikerin weiter. Somit sei es möglich, dass in den kommenden Wochen in den betroffenen Gebieten wieder ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) im Handel sowie von Schülern auf den Gängen der Schulgebäude getragen werden müsse. Auch die niedrigere Zahl der für Veranstaltungen zugelassenen Besucher soll eingehalten werden.

Die Landeshauptfrau nannte Reiserückkehrer und den beginnenden Herbst als Grund für die steigenden Infektionszahlen. "Wir stehen am Beginn entscheidender Monate, die zeigen werden, wie gut wir durch die Pandemie kommen werden", erklärte sie. Das Land Niederösterreich arbeitet laut Mikl-Leitner darum "aufs Engste" mit dem Landessanitätsstab und mit der Landesgesundheitsagentur zusammen, um weitere Schritte gegen die Pandemie zu setzen.

Ziel sei es, in den kommenden Wochen und Monaten in Bezug auf medizinische Schutzausrüstung und gesundheitlichen Versorgung vorzusorgen, um ausreichende Kapazitäten bei der Behandlung von Corona-Erkrankten zu haben. "Wir hoffen, dass wir auf die Expertenmeinung, dass es mit Anfang nächsten Jahres einen Impfstoff geben wird, setzen können. Erst dann ist die Gefahr gebannt", sagte Mikl-Leitner.