64 Prozent der NÖ-Bevölkerung sind einmal gegen Covid geimpft, 61 Prozent doppelt, sechs Personen nun sogar schon dreifach. Sie haben als Bewohnerinnen und Bewohner des St. Pöltner Pflegeheims "Haus an der Traisen" als erste im Land den dritten Stich bekommen. Das war bereits die zweite Premiere in der Einrichtung in der Landeshauptstadt: Am 27. Dezember 2020 wurden dort die allerersten Niederösterreicher gegen Corona geimpft.

Demnächst soll es das Angebot der dritten Impfung auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflege- und Betreuungszentren sowie in den NÖ Klinken geben. Dann sollen Menschen über 65 und Risikopatienten eine dritte Impfung erhalten, außerdem jene, die zuvor einen Vektorimpfstoff, also AstraZeneca oder Johnson&Johnson, bekommen haben. Mehr Infos gibt es hier: www.impfung.at.

90 Prozent der Covid-Patienten in Spitälern ungeimpft

Die beiden Landesrätinnen Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), die die ersten dritten Stiche live verfolgten, betonten die Wichtigkeit der Impfung: "Mit dem heutigen Tag haben wir keine positiven Corona-Fälle bei den Bewohnern verzeichnet, das zeigt uns: Die Impfung wirkt. Daher ist für uns klar, dass wir in Niederösterreich die Auffrischungsimpfung umsetzen und allen anbieten“, meinte Pflege-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) rief mit Verweis auf die steigenden Corona-Zahlen auf, dass es nötig sei, die Impfquote weiter zu steigern.

Auch in den Spitälern haben Ärzte und Pfleger wieder mehr Covid-Patienten zu versorgen: Aktuell müssen dort knapp 90 Personen mit Corona behandelt werden. "90 Prozent davon sind ungeimpft", sagte der Direktor für Medizin und Pflege der NÖ Landesgesundheitsagentur, Markus Klamminger.