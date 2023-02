Gartlehner fordert Pandemie-Aufarbeitung durch Experten aus Ausland

Werbung

Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass in Niederösterreich die ersten beiden Personen nachweislich an Covid-19 erkrankten. Mittlerweile wurde die Pandemie – zumindest von politischer Seite – für beendet erklärt. Gerald Gartlehner, Epidemiologe an der Donau-Uni Krems, zeigt Verständnis für die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen mit Mitte des Jahres – sofern Omikron die dominierende Virusvariante bleibe.

„Für den Großteil aller Menschen war es an der Zeit“, betont er. Im NÖN-Gespräch blickt der Epidemiologe mit der Erfahrung nach drei Jahren Pandemie noch einmal auf die Corona-Maßnahmen und politische Entscheidungen zurück.

Gartlehner betont, dass er grundsätzlich mit seiner Kritik – auch an der Politik – milde sein wolle. Das begründet er damit, dass Corona für alle Personen eine „völlig neue Situation“ gewesen sei. Er spricht sich jedoch für eine Aufarbeitung aller epidemiologischen Entscheidungen und Empfehlungen aus. Tun sollten das aus seiner Sicht Expertinnen und Experten aus dem Ausland. „Es ist wichtig, dass diese Personen völlig frei sind von Interessenskonflikten“, erklärt er.

Notwendig ist die Aufarbeitung aus seiner Sicht auch, um herauszufinden, warum Österreich in einigen Bereichen schlechter durch die Pandemie gekommen sei als unsere Nachbarländer, die Schweiz oder Deutschland. Dazu nennt er den Rückgang der Lebenserwartung oder die Sterblichkeit als Beispiele. In Summe gab es in Niederösterreich bisher laut AGES 21.853 Todesfälle mit oder durch Covid-19.

Teststrategie hat aus Gartlehners Sicht gefehlt

Gartlehner selbst erachtet in der Pandemie-Bekämpfung in Österreich rückblickend vor allem den niederschwelligen Zugang zum Testen als positiv. In diesem Bereich übt er jedoch auch Kritik: „Eine Test-Strategie hat völlig gefehlt. Damit war das System extrem teuer, aber nicht effektiv.“ Laut Gartlehner hätte sich das Testen bei symptomlosen Menschen vor allem auf jene konzentrieren sollen, die ein erhöhtes Risiko haben schwer zu erkranken. "Bei einer Infektion könnte man dann sofort mit Medikamenten behandeln, bevor überhaupt Erkrankungssymptome entstehen", erklärt er.

Auf die Frage, ob es Maßnahmen gebe, die er behalten würde, überlegt Gartlehner kurz und nennt dann das Tragen von FFP2-Masken. In vulnerablen Bereichen wie Krankenhäusern und Arztpraxen mache das vor allem in der kalten Jahreszeit weiterhin und unabhängig von Corona Sinn. „Grundsätzlich halte ich es aber für wichtig, dass wir zur Normalität zurückkommen“, betont der Epidemiologe.

Die Hoffnung, dass die Impfung Infektionen verhindert, wurde enttäuscht

Nicht ganz so funktioniert wie erhofft, hat laut Gartlehner die Corona-Impfung. Sie sei zwar nach wie vor wichtig, um vor starken Erkrankungen und Todesfällen zu schützen und habe geholfen eine Immunität in der Bevölkerung aufzubauen. Die Hoffnung, dass sie Infektionen verhindert, habe sich aber nicht erfüllt. Eine Auffrischung empfiehlt er daher – entgegen dem Nationalen Impfgremium – aktuell nur noch alten Menschen und Risikopatienten. Die G-Regeln, die vor allem 2021 zum Alltag zählten, erachtet Gartlehner rückblickend als „gute Sache“. Sie haben auch geholfen, „Druck aufzubauen“ und Menschen zur Impfung zu bewegen.

Die niedrige Impf-Quote war und ist aus Sicht des Experten ein Problem. Mit einer besseren Durchimpfungsrate und schnellerem Handeln hätte man den letzten Lockdown, jenen Ende 2021, vermeiden können, ist Gartlehner überzeugt.

Dieser Artikel ist Teil der NÖN-Serie zum dritten Jahrestag des ersten Corona-Falls in Niederösterreich. Mit Expertinnen und Experten aus Virologie, Gesundheitswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Medizin und Wirtschaft zog die NÖN Bilanz über drei Jahre Pandemie.