Verzeichnet wurden am Mittwoch laut Angaben aus dem Büro der niederösterreichischen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 76 Fälle (plus fünf). In der Asylbetreuungsstelle in Schwechat gab es zwölf Erkrankte (minus eins).

Gestiegen ist auch die Zahl der nachweislich Infizierten in einer Universität in Krems. Hier wurden nunmehr neun Fälle (plus eins) gezählt.