Fast 2,5 Millionen Tests bei Aktion „NÖ gurgelt“ ausgewertet

Ende März wurde in Niederösterreich das landesweite PCR-Testangebot „Niederösterreich gurgelt“ eingestellt. Insgesamt wurden im Laufe der Aktion ganze 2.489.249 PCR-Tests ausgewertet. „Die ausreichende Versorgung mit Testmöglichkeiten war zentral für das Pandemiemanagement. Der wohnortnahe, flächendeckende und niederschwellige Zugang brachte einerseits für die Bevölkerung Sicherheit und unterstützte andererseits dabei, die Dynamik des Infektionsgeschehens zu bremsen und damit die Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen“, zieht die niederösterreichische Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) Bilanz.

Das Projekt startete am 25. Oktober 2021 und wurde damals erstmals in zwei Filialen der Handelskette Spar in den Bezirken Melk und Scheibbs getestet. Schrittweise wurde das Angebot dann auf alle Bezirkshauptstädte und kurz darauf auf alle 240 Spar-Märkte in Niederösterreich ausgeweitet. Weiters konnten die Tests bei 14 Spar-Express-Filialen und an 34 McDonald´s Standorten an Sonn- und Feiertagen abgegeben werden. „Der Tageshöchstwert wurde am 9. Jänner des Vorjahres mit 33.280 ausgewerteten Proben verzeichnet“, bedankt sich Königsberger-Ludwig bei allen Partnern des Projektes sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des NÖ-Sanitätsstabes für die erfolgreiche und lösungsorientierte Zusammenarbeit.