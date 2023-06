Ärztinnen und Ärzte verunsichert: „Impfbeeinträchtigung gibt es nicht“

„In der Medizin unterscheiden wir zwischen einer Impfnebenwirkung und einem Impfschaden“, erklärt Harald Schlögel, der Präsident der niederösterreichischen Ärztekammer, im Gespräch mit der NÖN. Bei einer Impfnebenwirkung bzw. einer Impfreaktion handle es sich um Reaktionen, die unmittelbar nach der Impfung auftrete, wie beispielsweise Kopfschmerzen oder das Anschwellen der Einstichstelle. Ein Impfschaden wird an den im Impfschadengesetz vorgegebenen Kriterien festgemacht. Bei der Pressekonferenz zu den Corona-Fonds-Richtlinien hieß es, dass auch Impfbeeinträchtigungen außerhalb des Impfschadengesetzes entschädigt werden sollen.

„Den Begriff der Impfbeeinträchtigung gibt es aus medizinischer Sicht eigentlich nicht“, betont Schlögel. Nach der Präsentation der Richtlinien des Corona-Fonds durch die FPÖ machten sich Unsicherheiten unter den Mitgliedern der Ärztekammer breit. „Präsident Harald Schlögel hat daraufhin über das Wochenende mit mehreren politischen Vertretern des Landes Gespräche geführt, um eine klarere Definition darüber zu erhalten, welche ärztlichen Gutachten vermutlich ab Montag von den Patientinnen und Patienten in den Ordinationen eingefordert werden“, heißt es auf der Website der NÖ Ärztekammer. Eine klare Definition der Kriterien einer „Impfbeeinträchtigung“ müsse der Ärztekammer laut Präsident Schlögel also mitgeteilt werden. Bis zur Klärung des Begriffes gebe es aufgrund fehlender Details keine Empfehlungen für die Ausstellung von ärztlichen Gutachten über Impfbeeinträchtigungen.

Harald Schlögel: „Den Begriff der Impfbeeinträchtigung gibt es aus medizinischer Sicht eigentlich nicht“. Foto: Philipp Monihart

Landesrat Luisser will Begriff klar definieren

Nach den Gesprächen am Wochenende habe der zuständige Landesrat Christoph Luisser (FPÖ) dem NÖ Ärztekammerpräsidenten zugesichert, die Begriffsdefinition zu klären und klare Kriterien festzulegen. „Wir arbeiten gerade an einem entsprechenden Formular und es wird in den nächsten Tagen eine Entscheidung geben“, heißt es aus dem Büro des Landesrats auf NÖN-Nachfrage. „Eine Impfbeeinträchtigung liegt zwischen einer Impfnebenwirkung und einem Impfschaden“, meint ein Sprecher.

Landesrat Christoph Luisser (re.) präsentierte mit Landes-Vize Udo Landabuer (li.) - beide FPÖ - die Richtlinien des Corona-Fonds. Foto: APA/Helmut Fohringer, HELMUT FOHRINGER

Gutachten, welche für den Corona-Zeitraum zwischen März 2020 und Juni 2023 ausgestellt wurden, können ab 1. September offiziell eingereicht werden. Die Gutachten selbst können auch nach dem genannten Zeitraum von den jeweiligen Ärztinnen und Ärzten erstellt worden sein. Ein Andrang in Niederösterreichs Ordinationen was die „Impfbeeinträchtigungs-Gutachten“ betrifft, ist also nicht auszuschließen.