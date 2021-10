Der diesbezügliche Beschluss der Landesregierung soll am Dienstag gefasst werden. Die Auszahlung der Beträge sei noch für Oktober geplant.

Die Corona-Krise habe die finanzielle Lage aller Gebietskörperschaften teils stark belastet, erinnerten Mikl-Leitner und Schleritzko in einer Aussendung. Die Pandemie habe auch zu Steigerungen bei der Sozialhilfeumlage und der Kinder- und Jugendhilfeumlage geführt. In Summe komme es hier zu einer Mehrbelastung von etwa 19,7 Millionen Euro für Niederösterreichs Gemeinden. "Diese Mehrbelastung federn wir ab und unterstützen Städte und Kommunen obendrein bei ihren Aufgaben", so Mikl-Leitner und Schleritzko.

Neben dem Betrieb Hunderter Teststraßen seien auch Investitionsprojekte während der Krise weiter vorangetrieben worden, betonte NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. In konstruktiven Gesprächen mit den zuständigen Regierungsmitgliedern sei ein gutes Ergebnis für die Gemeinden erzielt worden.

"Dieses Hilfspaket war dringend notwendig und wir sind dafür auch dankbar. Aber es wird nicht alle finanziellen Wunden in den Gemeinden schließen. Und die geplante Steuerreform stellt Gemeinden und Länder 2022 schon wieder vor neue finanzielle Herausforderungen", stellte Rupert Dworak, Präsident des NÖ GVV, fest. "Wir begrüßen die Unterstützung als notwendigen Impuls und Bekenntnis zur Sicherung der Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort", erklärte Matthias Stadler für den NÖ Städtebund.