Impfpflicht: Mikl-Leitner will Entscheidung der Wissenschaft

Erst seit Samstag ist die Impfpflicht in Kraft. Schon wird über die weitere Ausgestaltung der Maßnahme diskutiert. Mehrere Landeshauptleute rückten von dem gerade beschlossenen Gesetz ab. Zuletzt stellte etwa der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) die dritte Stufe mit automatischen Strafen in Frage. Er fordert eine Diskussion darüber.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht in der Debatte die Wissenschaft gefordert. Die Entscheidung zur Impfpflicht sei auf Basis wissenschaftlicher Einschätzungen erfolgt. "Ich habe schon im November mehrfach öffentlich gesagt: sollte die Wissenschaft zu neuen Erkenntnissen kommen, dass es die Impfpflicht nicht mehr braucht, bin ich die Erste, die dafür eintritt, sie auszusetzen." Dazu brauche es aber ein klares Meinungsbild der führenden Wissenschaftler des Landes.

Stelzer, Haslauer und Kaiser äußerten Zweifel

Vor Stelzer meldeten sich bereits Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer und sein Kärntner Amtskollege Peter Kaiser zu Wort. Salzburgs Landeschef Haslauer hatte am Mittwoch gemeint, vor dem Beginn der Strafen am 15. März solle evaluiert werden, ob die Impfpflicht noch geeignet sei, um eine Überlastung der medizinischen Versorgung zu verhindern. Kärntens Landeschef Kaiser zeigte sich ebenfalls skeptisch. Er betonte gegenüber der APA, dass von dem vom Bund einzusetzende Expertengremium zweifelsfrei ge- und erklärt werden müsse, ob die Impfpflicht mit den vorgesehenen Sanktionen umgesetzt oder möglicherweise temporär ausgesetzt werden soll.

In Kraft ist die Impfpflicht seit 5. Februar. Am 16. März geht sie in Stufe zwei über. Ab dann wird die Impfung kontrolliert. Für Stufe drei, in der automatische Strafen erfolgen sollen, gibt es noch kein Startdatum. Außerdem soll eine Kommission, die demnächst eingerichtet werden soll, die Impfpflicht laufend evaluieren.