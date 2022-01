100.000 Impfzertifikate verlieren am Dienstag ihre Gültigkeit

Wer im Sommer das zweite Mal geimpft wurde, und sich bis jetzt den dritten Stich nicht geholt hat und in der Zwischenzeit auch nicht genesen ist, steht ab Dienstag im Handel, der Gastronomie und Co. vor verschlossenen Türen. Ab 1. Februar ist der Grüne Pass nur noch sechs Monate nach der zweiten Impfung gültig. Für 100.000 Niederösterreicher bedeutet das, dass sie in wenigen Tagen bei Zutrittskontrollen als "ungeimpft" gelten.

Eine Übergangsregelung gibt es nur für Unter-18-Jährige. Ihr Grüner Pass gilt noch ein Monat länger, nämlich sieben Monate nach dem Zweitstich.

NÖ hat genügend Kapazitäten für Booster-Impfungen

Einen besonderen Andrang in den Impfzentren bzw. einen Anstieg an Drittstichen beobachtet man bei Notruf NÖ derzeit noch nicht. Die Zahlen der täglichen Stiche stagnieren. Die Kapazitäten sind aber vorhanden, versichert Sprecher Stefan Spielbichler. Pro Woche können 150.000 Menschen in Niederösterreich geimpft werden. Das Impfzertifikat des Drittstichs ist weiterhin neun Monate gültig.

NÖ-Forderung wurde nicht umgesetzt

Für ihre politischen Forderung an den Bund, per Brief an die Betroffenen auf das Auslaufen der Impfzertifikate aufmerksam zu machen, fanden die Landespolitiker Stephan Pernkopf (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) kein Gehör. Erinnert werden die Betroffenen an den notwendigen Booster nur durch Pop-up-Nachrichten in der App des Grünen Passes. Das Land selbst könne die Betroffenen nicht informieren, sagt NÖ-Impfkoordinator Christof Constantin Chwojka. Es haben keinen Zugriff auf die Daten des E-Impfpasses.