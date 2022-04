Braucht es den vierten Stich?

Werbung

Promis wie US-Präsident Joe Biden haben sich bereits das vierte Mal gegen Covid impfen lassen. Und bei einigen Landsleuten drängt schon die Gültigkeitsangabe des dritten Stichs im Grünen Pass: Die ersten Booster wurden im September gespritzt. Für ein grünes Hakerl sorgen sie neun Monate lang, also in einigen Fällen nur noch bis Juni.

Offizielle Empfehlung und Freigabe für eine vierte Impfung gibt es aber noch keine. Medienberichten zufolge will die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bald ihre Einschätzung dazu veröffentlichen. Christina Nicolodi, Virologin aus Laxenburg, erklärt, dass es zurzeit schwierig sei, abzuschätzen, ob ein vierter Stich nötig ist. Das hänge von der Entwicklung der Pandemie ab. Gleichzeitig werde an Impfstoffen für neue Varianten gearbeitet.

Impfandrang bis zum Ende des Sommers unwahrscheinlich

Einige wenige Niederösterreicher haben sich dennoch bereits ein viertes Mal impfen lassen. Möglich ist das „off label“ für Menschen mit hohem Risiko oder über 65. Konkrete Zahlen dazu hat der Impfkoordinator keine. Weil im E-Impfpass keine vierte Dosis vorgesehen sei, werde sie auch nicht dokumentiert.

Von einem Impfandrang geht man bis zum Ende des Sommers in NÖ nicht aus. Die Impfkapazitäten wurden zurückgefahren. Muss vor dem Herbst wieder geimpft werden – wovon Experten wie Gerald Gartlehner ausgehen – wird es genug Möglichkeiten geben, versichert man bei Notruf NÖ.

Dass das dann die letzte Anti-Covid-Impfung ist, glaubt Nicolodi nicht. Sie erklärt, dass sich das Land aktuell noch in der Akut-Phase der Pandemie befinde. Die gelte es durch eine hohe Zahl an Geschützten – durch Impfung oder Infektion – zu brechen. Verschwinden werde das Virus auch dann nicht, aber wie die Grippe saisonal auftreten. „Die Impfstoffe würden dann jedes Jahr an die zirkulierende Variante angepasst.“