Comeback für Impfzentren in NÖ wird vorgezogen

Begonnen werden soll mit einigen Standorten bereits "in wenigen Tagen", sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Samstag dem ORF NÖ. Die Menschen sollen so "sowohl für den Erststich als auch für die Auffrischungsimpfungen entsprechende Möglichkeiten haben, um sich impfen lassen zu können". Weiters soll dafür gesorgt werden, dass es "keine Ausreden gibt".

Zu dem nun angekündigten Schritt hätten Expertinnen und Experten beim Gipfeltreffen zwischen Bundesregierung und den Vertretern der Länder am Freitagabend geraten, betonte Pernkopf. Der Landesvize hatte für Niederösterreich teilgenommen. "Die Auffrischungsimpfung ist ihnen zufolge jetzt ganz besonders wichtig und soll schnell erfolgen. Deswegen werden wir die Impfzentren in den nächsten Tagen früher aufziehen als geplant."

Im Bundesland waren bis Mitte August 20 Landesimpfzentren in Betrieb gewesen. Sie wurden nach rund vier Monaten vorübergehend geschlossen.