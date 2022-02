Impfstart mit Novavax ist weiterhin ungewiss

In Niederösterreich hatten zu Redaktionsschluss (Anm.: Montag dieser Woche) 285.480 Menschen über 18 Jahre kein aufrechtes Impfzertifikat. Der proteinbasierte Impfstoff Novavax könnte diese Zahl aber verringern. Denn laut Experten gebe es einige Menschen, die den bisher verfügbaren mRNA-Präparaten kritisch gegenüberstehen und deshalb auf Novavax warten. Wann genau die Novavax-Impfung in Niederösterreich aber startet, ist weiterhin ungewiss.

Das Gesundheitsministerium kündigte in der Vorwoche eine Lieferung für diese Woche an. Da man aber bis Montag noch keine Information zum Lieferdatum von Novavax erhalten habe, gehe man davon aus, dass diese Woche noch nichts zur Verfügung stehen wird, heißt es von Notruf NÖ. Fest steht allerdings, dass Novavax in allen Impfzentren verfügbar sein wird. Sobald er geliefert wird, können ihn zudem alle Ärzte in Niederösterreich bestellen und in ihren Ordinationen verimpfen.

In NÖ besteht seit 23. Dezember 2021 die Möglichkeit, sich für eine Novavax-Impfung vormerken zu lassen. Das haben immerhin knapp 10.000 Menschen getan – so viele wie in keinem anderen Bundesland.

Seit einer Woche kann man zudem um eine Befreiung von der Impfpflicht ansuchen. Unter www.noe.gv.at/impfpflicht können Befunde bzw. Nachweise über ein Online-Tool hochgeladen werden. Beurteilt werden sie dann von eigens bestellten Epidemieärzten. Denn es gibt genaue Vorgaben, welche Menschen ausgenommen sind: Schwangere, Personen, die nicht ohne Gefahr für ihre Gesundheit geimpft werden können, Personen, bei denen keine ausreichende Immunantwort nach einer Impfung zu erwarten ist oder sich auch nach dem dritten Stich keine ausgebildet hat, und Genesene, deren erster positiver Test nicht länger als 180 Tage zurückliegt.

1.101 Personen haben um Impfbefreiung angesucht

Nach Angaben des Landes NÖ haben bisher 1.101 Personen (Stand 21. Februar) um eine Befreiung angesucht.Wie es mit der seit 5. Februar geltenden Impfpflicht weitergeht und ob die Phase der Strafen überhaupt gestartet wird, soll sich im März entscheiden.

Seit der Vorwoche ist bekannt, aus welchen Personen sich die Expertenkommission zur Evaluierung des Gesetzes zusammensetzt: Die beiden Juristen Karl Stöger und Christiane Wendehorst sowie der Tropenmediziner Herwig Kollaritsch und Epidemiologin Eva Schernhammer nehmen die Entwicklung der Durchimpfungsrate, wissenschaftliche Neuerungen sowie die Eignung der Impfpflicht zur Verhinderung einer Überlastung der medizinischen Versorgung unter die Lupe.