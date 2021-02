Die Debatte über Impfungen für Politiker hat nun auch die Landesregierung erreicht. Wie die "Krone" heute berichtet, wurde Landes-SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl bereits gegen Corona geimpft. Er soll die Spritze aber nicht in seiner Funktion als Landespolitiker bekommen haben, sondern als Präsident des österreichischen Arbeiter-Samariterbundes.

Die Tageszeitung berichtet zudem von weiteren "Verdachtsfällen" in der Landesregierung. ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner schließt vorgezogene Impfungen für die türkise Seite aus. Er betonte heute am Rande einer Pressekonferenz: "Von den ÖVP-Landesregierungsmitgliedern weiß ich mit Sicherheit, dass sie noch nicht geimpft sind."

Dass er "selbstverständlich noch nicht" immunisiert ist, sagt auch FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl, dessen Partei den Corona-Maßnahmen bekanntlich skeptisch gegenübersteht. Impfen lassen will sich der Waldviertler aber dennoch: "Mein Beruf erfordert ständigen Kontakt zu den Niederösterreichern, generell will ich auch künftig am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Daher wird eine Impfung wohl unausweichlich sein."