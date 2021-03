Pädagoginnen in sehr engem Kontakt mit Kindern werden seit 2. März gegen Corona geimpft. Für die Lehrer älterer Schüler sollte die Anmeldung am 15. März starten. Am 19. und 20. März hätten sie in Impfstraßen ihre erste Dosis bekommen. Das ist jetzt abgesagt.

In einem Schreiben der Bildungsdirektion wurden die Lehrer über die Verschiebung des Termins informiert. Ersatz-Datum wurde aber keines genannt - was bei der Gewerkschaft der AHS- und BHS-Lehrer, bei Direktoren und auch politisch die Wogen hochgehen lässt.

"In den Konferenzzimmern herrscht großer Unmut", erzählt AHS-Direktoren-Vertreterin Isabella Zins der NÖN. Die Gewerkschaft der AHS- und BHS-Lehrer richtete sogar einen Offenen Brief an die Landeshauptfrau: "Die Entscheidung ist für uns definitiv nicht nachvollziehbar." Das sei kein Zeichen der Wertschätzung für eine systemrelevante Gruppe, die seit Monaten maximale Anstrengungen auf sich nimmt. Die Gewerkschaftsvorsitzenden fordern, dass für Lehrer aller Schulen noch vor Ostern Impf-Termine zur Verfügung stehen.

In dieselbe Kerbe schlagen die Grünen NÖ. „Es ist unverständlich, warum auf einmal unser Bildungspersonal im Stich gelassen wird. Es geht hier um die Menschen, die unsere Kinder und Jugendlichen täglich betreuen und damit die für die Eltern wichtige Schulbetreuung und Ausbildung am Laufen halten. Hier für systemrelevante Personen die Impfung auf irgendwann zu verschieben, ist unverantwortlich", sagt Bildungssprecher Georg Ecker.

Ältere sind laut dem Impf-Plan zuerst dran

Begründet wird die Verschiebung des Termins beim Impfkoordinator, Notruf NÖ, mit der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, das AstraZeneca-Vakzin auch für Über-65-Jährige und Risiko-Patienten zu verwenden. Der Bildungsbereich wäre nur vorgezogen worden. Ältere Menschen und Risikopersonen sind gemäß des Plans des Nationalen Impfgremiums zuerst an der Reihe. "Wenn ausreichend Impfstoff da ist, wird es zeitnahe Termine auch für den Bildungsbereich geben", versichert man aber beim Notruf NÖ. Bildungsdirektor Johann Heuras hofft, dass sich "eine Impfung für alle Lehrer rund um Ostern ausgeht".