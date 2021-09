Niederösterreich will mit Impfkampagne Mythen aufklären .

Niederösterreich hat am Mittwoch eine Kampagne in sozialen Medien gestartet, die "mit einem Augenzwinkern" junge Menschen zur Corona-Schutzimpfung bewegen soll. "Wir wollen Mythen aufklären und jene, die noch unsicher sind, überzeugen", betonte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer Lagebesprechung in St. Pölten.