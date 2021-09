Gebeten wurden diese am Sonntag, sich zu informieren, das "Impfangebot in Anspruch zu nehmen" und damit einen "wesentlichen Beitrag für ein sicheres Bildungsjahr 2021/22" zu leisten.

Für die Bildungsstandorte im Bundesland gebe es aktuell "drei wesentliche Varianten" an Impfangeboten: Über die Schulärzte, in in der Nähe haltenden Impfbussen sowie im Rahmen von durch den Schulerhalter organisierten Aktionen. "Seitens des Landes Niederösterreich und der Bildungsdirektion NÖ werden wir die bestehenden Impfmöglichkeiten für Schulen noch einmal intensiv nach außen tragen und die Direktorinnen und Direktoren ersuchen, die bestehenden Angebote für ihre Schulen zu nutzen und sie an die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern weiter zu kommunizieren", kündigte Teschl-Hofmeister an.

Generelles Ziel sei es, im Bundesland "die Impfquote bei der jungen Bevölkerung zu heben", sagte die ÖVP-Politikerin in einer Aussendung. Beim Schulpersonal liege der Wert bei rund 80 Prozent.

Die angesprochenen Impfbusse sind seit etwas mehr als einem Monat unterwegs. Mittlerweile wurde das Angebot von drei auf sechs Fahrzeuge verdoppelt. Laufen soll die Aktion vorerst bis Weihnachten, berichtete der ORF Niederösterreich am Sonntag.