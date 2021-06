Das Angebot der kostenlosen Covid-Checks in den Teststraßen der Gemeinden könnte im Herbst Geschichte sein - zumindest für jene Menschen, die sich nicht impfen lassen. Wenn genügend Vakzine vorhanden sind, und jeder die Möglichkeit zur Impfung hatte, fordert der Gemeindebund, das Angebot zu beenden, wie auch der "Kurier" berichtete. Das System der Antigen-Tests müsse dann nicht mehr vom Steuerzahler finanziert werden, meint Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl aus Grafenwörth (Bezirk Tulln).

Wie es in Niederösterreich mit immerhin 350 Teststraßen im Herbst weitergeht, ist noch nicht entschieden. "Wir warten zurzeit noch auf die angekündigte Teststrategie des Bundes. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass den Bürgerinnen und Bürgern keine Kosten für die Tests verrechnet werden dürfen, solange nicht alle, die geimpft werden wollen, einen Impfstich erhalten haben", sagt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Fix sein dürfte, dass das Angebot über den Sommer bestehen bleibt.

Für den Moment muss sich auch niemand Sorgen machen, dass er für den Covid-Test plötzlich bezahlen muss, weil er geimpft ist: "Solange es das Angebot in den Teststraßen gibt, werden wir auch geimpfte Menschen gratis testen", heißt es aus dem Büro der Landesrätin. Außerdem werde die vom Bund organisierte Ausgabe der kostenlosen Selbsttests in Apotheken nicht an den Impfstatus geknüpft.

Weniger los in den Teststraßen, viele Selbsttests

Die Nachfrage nach Covid-Tests sinkt in Niederösterreich. So wurden in der vergangenen Woche etwa nur rund 242.000 Menschen in den NÖ-Teststraßen getestet. Zu Spitzenzeiten waren es bis zu 600.000 Menschen an einem Tag. Gleichzeitig gebe es aber einen deutlichen Zuwachs bei den Selbsttests, die über die Plattform von Notruf NÖ ebenfalls als Eintrittstests geltend gemacht werden können. Hier wurden am Dienstag rund 342.000 Tests verzeichnet. Auffallend sei auch, dass die Selbsttests vor allem am Wochenende gemacht werden, während der Andrang in den Teststraßen am Wochenende geringer ist.

Das Angebot der Testmöglichkeiten verändert sich daher laufend. Es werde je nach Bedarf in der Region angepasst. "Die Gemeinden können am besten entscheiden, in welchem Umfang sie ihren Bürgerinnen und Bürgern Testmöglichkeiten bereitstellen", so Königsberger-Ludwig und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).