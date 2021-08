Anders als für die Schulen gibt es für die Kindergärten keine einheitlichen, bundesweiten Corona-Regeln. Jedes Bundesland erarbeitet ein eigenes Konzept. In Niederösterreich setzt man im neuen Kindergarten-Jahr ab September erneut auf die Corona-Ampel, Tests und die 3-G-Regel.

Schon vor dem Sommer wurde in Niederösterreichs Kindergärten das Testen mit sogenannten Lollys eingeführt. Die Probe wird damit entnommen, indem das löffelähnliche Stäbchen im Mund hin und her bewegt wird. „Die Erfahrungswerte sind gut und so werden die Schleckertests auch im kommenden Bildungsjahr wichtiger Bestandteil unserer Sicherheits- und Hygienekonzepte sein.

Sie sind organisatorisch gut umsetzbar und die Kindergartenteams sind im Umgang mittlerweile sehr geübt“, meinen die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Durchgeführt werden die Tests auf freiwilliger Basis - nur mit Zustimmung der Eltern. Im vergangenen Schuljahr haben sich, laut der Abteilung für Kindergärten im Land, 75 Prozent der Kindergartenkinder beteiligt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Eltern und andere externe Personen müssen beim Betreten des Kindergartens vorweisen können, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind - es gilt die 3-G-Regel. Wer keinen Nachweis erbringen kann, muss Maske tragen. Für Pädagoginnen gilt das dann auch während ihrer Arbeit, im Umgang mit Kindern. Wenn es die Corona-Lage erfordert, werden gegebenenfalls von der Gesundheitsbehörde regionale zusätzliche Maßnahmen gesetzt, heißt es von der Abteilung für Kindergärten im Land.

Ab 1. September gilt die Impfpflicht

Gleichzeitig appellieren die Politikerinnen, dass Eltern und Mitarbeiter sich impfen lassen. „Wir möchten auch auf das Impfangebot aufmerksam machen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem elementarpädagogischen Bereich haben sich bereits impfen lassen und an all jene, die das Angebot noch nicht in Anspruch genommen haben, möchten wir dringend ersuchen, es sich nochmal zu überlegen“, erklären sie. Neue Pädagoginnen müssen sich ohnehin impfen lassen. Wie für alle Landesbediensteten gilt für sie ab 1. September eine Impfpflicht.