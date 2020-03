NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann ortet "enormen Handlungsbedarf bei den Abläufen in der Gesundheitsversorgung". Das hätte sich aus Telefonaten mit zahlreichen niederösterreichischen Ärzten ergeben.

„Krankheiten abseits von Covid-19 existieren weiterhin und sorgen dafür, dass die Ärztinnen und Ärzte unter enormem Druck arbeiten müssen. Gerade deshalb muss alles unternommen werden, um die Ärzteschaft zu entlasten und chronisch Kranke genauso geschützt versorgen zu können wie beispielsweise Schwangere bei einer Untersuchung für den Mutter-Kind-Pass“, meint Kollermann.

Sie plädiert etwa für eine bessere Übersicht, welche Praxen im Sprengel tatsächlich operativ tätig sind und in welchen Gemeinden oder Sprengeln, wie viele Personen positiv getestet wurden. „Es macht einen Unterschied, wenn die Hausärztinnen und Hausärzte wissen, ob in ihrem Gebiet ein massiver Anstieg zu erwarten ist oder nicht“, glaubt Kollermann. Darüber hinaus müsse es rasch Klarheit über die Behandlungsstrategie geben. „Derzeit fehlt es an konkreten Anweisungen, wie mit einem Coronafall außerhalb der Risikogruppe umzugehen ist. Die Ärztinnen und Ärzte haben derzeit nur die Möglichkeit, die Betroffenen in die Quarantäne zu schicken“, so Kollermann nach Gesprächen mit Hausärztinnen und Hausärzten.

Dank an Ärzte, Blaulicht-Organisationen und Menschen in Gesundheitsberufen

Generell zeige die Corona-Krise laut Kollermann die Wichtigkeit der wohnortnahen Versorgung. „Mit den niedergelassenen Ärzten ist es wie mit der Freiwilligen Feuerwehr: Wenn es brennt, ist die Hilfe vor Ort die wirksamste. Ihnen gilt - genauso wie den Ärztinnen und Ärzten in den Spitälern, den Blaulicht-Organisationen und den vielen Gesundheitsberufen, die in Krisenzeiten unter großem Druck arbeiten – mein aufrichtiger Dank“, so Kollermann abschließend.