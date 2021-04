Zu Beginn der Corona-Krise gab es noch einen Schulterschluss aller Parteien. Gemeinsames Ziel war es, die Pandemie zu besiegen. Über ein Jahr später ist davon nichts mehr übrig. Von der Opposition hagelt es Kritik an der Arbeit der Bundesregierung – auch in Niederösterreich.

„Die Fehler liegen auf der Hand“, sagt Niederösterreichs SPÖ-Chef Franz Schnabl. Die „chaotische Auf- und Zu-Politik von ÖVP/Grün“ habe dazu beigetragen, dass die Wirtschaft in Schwierigkeiten geraten sei und Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt würden, so Schnabl. Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler meint zudem, dass die Regierung, als es heikel wurde, Verantwortung an die Länder abgegeben habe.

NEOS und FPÖ kritisieren, dass es ÖVP und Grünen nicht gelungen sei, die Risikogruppen und alte Menschen zu schützen, und immer wieder Lockdowns notwendig waren. NEOS-Landessprecherin Indra Collini sieht daher in der Regierung „das Schlechteste aus beiden Welten vereint.“ FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer kritisiert, dass es Monate gedauert habe, bis es ein Sicherheitskonzept für Pflegeheime gab.

Collini hebt positiv hervor, dass Österreich beim Testen gut aufgestellt sei. Man habe aber versäumt, die Testungen gemeinsam mit dem Impfangebot zu nutzen, um das Land wieder aufsperren zu können.