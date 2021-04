Der Abgang von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wirft einige Fragen rund um das Arbeitsleben der Politiker auf. Wie stressig ist der Job? Wann kommen sie zur Ruhe? Wie viel Urlaub haben die Volksvertreter eigentlich?

Die NÖ-Politiker zeigten Verständnis für Anschobers Schritt. Selbst sehen sie ihren Job aber nicht als Belastung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) spricht von „herausfordernden Zeiten“. Ob Zeit für Urlaub bleibt, mache sie sich jedoch keine Gedanken. „Was mich antreibt, ist der Wille und der Drang, NÖ so schnell und so erfolgreich wie möglich aus dieser globalen Krisensituation zu bringen“, sagt die Landeshauptfrau, die aus der Zeit mit ihrem Mann und den beiden Töchtern Kraft schöpft.

Ihrem Vize Stephan Pernkopf gelingt das in seiner Holzwerkstatt oder beim Klarinettespielen. Einen Tag Auszeit konnte auch er sich seit Corona nicht nehmen. „Es gibt immer Besprechungen und Telefonate.“

Kein echter Urlaubsanspruch

Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schabl (SPÖ) kann aus eigener Erfahrung einen Vergleich mit der Privatwirtschaft ziehen: „Der Zeitaufwand ist doppelt so hoch wie bei meiner Zeit bei Magna.“ Dort war Schnabl als Personalmanager international viel unterwegs. In seinen mittlerweile drei Jahren in der Politik hatte er noch keine zweieinhalb Wochen durchgehend Urlaub. Darauf hofft er aber heuer.

Einen echten Urlaubsanspruch haben Politiker nicht, heißt es aus der Landtagsdirektion. Es gibt nur tagungsfreie Zeit im Sommer. Grundsätzlich haben die Volksvertreter aber Dauerrufbereitschaft und müssten auch bei einer kurzfristig einberufenen Sitzung anwesend sein.

Eine Sitzung nach der anderen absolviert auch Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Ihr Ressort ist durch die Krise in den Fokus gerückt. „Belastend empfinde ich den Beruf nicht. Herausfordernd ist er, weil man große Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger trägt.“

Anschober berichtete bei seinem Abgang von Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen. Vermehrt mit Anrufen oder E-Mails von erbosten Menschen ist auch Königsberger-Ludwig konfrontiert: „Die Akzeptanz für die Maßnahmen ist gesunken. Und obwohl wir uns täglich bemühen, deeskalierend zu wirken und Entscheidungen zu erklären, gibt es Tage, an denen das leichter gelingt als an anderen.“