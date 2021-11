Ärztekammer und IV-Präsident fordern Impfpflicht

Für bis zu 250.000 Menschen in NÖ gilt seit Montag ein Lockdown. Sie sind nicht gegen Corona geimpft oder in den vergangenen 180 Tagen genesen und müssen sich deshalb an die Regeln halten, die schon aus früheren Lockdowns bekannt sind: Die eigenen vier Wände dürfen bis vorerst 24. November nur verlassen werden, um die Grundbedürfnisse zu stillen. Darunter fallen berufliche Pflichten, Arztbesuche, notwendige Besorgungen sowie „religiöse Bedürfnisse“ und Erholung in der Natur.

Kinder unter 12 Jahren und Schwangere sind von den Maßnahmen ausgenommen. Erstgeimpfte können sich PCR-freitesten, um am öffentlichen Leben teilhaben zu können.

Kontrolliert wird die Einhaltung von der Polizei. Die soll dazu nun täglich mit zwei Streifen in jedem Bezirk unterwegs sein. Überprüfungen werden bei Amtshandlungen sowie stichprobenartig etwa in der Gastro stattfinden.

Mit dem Lockdown soll der Zusammenbruch der medizinischen Versorgung verhindert werden, heißt es in der Verordnung. Dass die Situation ernst ist, zeigen die Zahlen der AGES: Zu Beginn der Woche mussten in NÖ 78 Covid-Patienten auf Intensiv- und 340 Personen auf Normalstationen behandelt werden. Zum bisherigen Pandemie-Höhepunkt waren es 131 Intensiv-Patienten und knapp 600 auf Normalstationen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit über 800 in NÖ auf dem Höchststand.

Ausweitung der Maskenpflicht angekündigt

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) meinte, dass es notwendig war, „diese Maßnahmen für ungeimpfte Menschen zu setzen.“ Wie Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) sprach sie sich gegen einen Lockdown für alle aus. Minister Wolfgang Mückstein (Grüne) brachte hingegen nächtliche Ausgangssperren auch für Geimpfte ins Spiel. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landesvize Stephan Pernkopf kündigten indes eine Ausweitung der Maskenpflicht in Niederösterreich an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Aus der Sicht von Experten und Vertretern des Gesundheitsbereiches bräuchte es jedoch weitaus drastischere Maßnahmen. NÖ-Ärztekammer-Vizepräsident Gerrit Loibl erhob die Forderung einer Impfpflicht – nicht nur für Personal im Gesundheitsbereich, sondern auch für Angestellte in Schulen, Kindergärten sowie für Polizisten. IV-Präsident Thomas Salzer geht noch weiter: Er fordert eine Impfpflicht für alle Bürger.