Ab sofort sind Termine für eine Auffrischungsimpfung über die Notruf NÖ Website www.impfung.at buchbar. Bis Dezember sind Termine im System hinterlegt. Geimpft wird überwiegend im niedergelassenen Bereich bei rund 400 Ärzten mit dem Biontech/Pfizer bzw. Moderna-Impfstoff.

"Wir waren damals im Mai die ersten, die mit Impfungen für Personen über 18 Jahre begonnen haben. Jetzt sind wir auch die ersten, die den dritten Stich freigeben", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Fast dreiviertel aller impfbaren Niederösterreicher (ab 12 Jahre) sind geimpft. In den Spitalern hingen seien fast alle Corona-Patienten ungeimpft.

Impfkoordinator Christof Constantin Chwojka von Notruf NÖ, Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Oberndorfer

"Wer geimpft ist, darf nicht der Dumme sein", sagt Pernkopf. Die Impfung schütze vor schweren Erkrankungen. Als Entscheidungshilfe für Noch-nicht-Geimpfte regt Pernkopf folgende Überlegung an: "Kennen Sie jemand in Ihrem Umfeld, der einen schweren Verlauf hat? Wahrscheinlich schon. Und kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld, bei dem eine Impfkomplikation aufgetreten ist? Eher nicht."

Wer den dritten (zweiten) Stich jetzt braucht

Für vollständig Immunisierte über 65 Jahre, Menschen mit Vorerkrankungen und hohem Risiko, und für alle AstraZeneca bzw. Johnson & Johnson-Geimpften, wird eine Auffrischungsimpfung frühestens nach sechs bzw. spätestens nach neun Monaten vom Nationalen Impfgremium (NIG) empfohlen. Für alle anderen Personen über 18 Jahre, insbesondere für Personal in Alten-, Pflege- und Seniorenwohnheimen, im Gesundheitsbereich, in der mobilen Pflege, Betreuung, Krankenpflege und 24-Stunden-Pflege sowie pflegende Angehörige und in pädagogischen Einrichtungen (Kinderbetreuung, Schule, Universität, etc.), wird eine Auffrischung nach neun bis zwölf Monaten vom NIG empfohlen.

Intensiv-Station: Über 82 Prozent nicht vollgeimpft

Die Pandemie sei leider noch nicht zu Ende, sagt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Das zeige die 450 Positiv-Getesteten am heutigen Tag und ein Blick in die Kliniken, wo über 63 Prozent mit einer Corona-Infektion auf Normalstationen nicht vollimmunisiert sind. Auf Intensiv-Stationen seien sogar über 82 Prozent nicht vollimmunisiert. Die Personen, die wegen Corona hospitalisiert werden mussten, seien fast zur Gänze ungeimpft, heißt es aus dem Büro Pernkopf..

Das sei jedenfalls ein Indiz, dass die Impfung voll wirke, sagt Königsberger-Ludwig.

Rund 3.000 dritte Stiche wurden bereits in NÖ-Pflege- und Betreuungszentren bei Personen über 65 Jahren und auch Mitarbeitende der LGA durchgeführt. Königsberger-Ludwig verwies auf eine Aussage von Oswald Wagner von der MedUni Wien, dass ähnlich wie in Dänemark mit einer Impfquote von 80 Prozent wohl ein Großteil der Maßnahmen aufgehoben werden könnte.

Appell: Erinnerungsschreiben von ÖGK an Betroffene

Pernkopf und Königsberger-Ludwig fordern vom Bund und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ein Infoschreiben an Betroffene als Erinnerungsfunktion für die Auffrischungsimpfung.

Die drei Impfbusse, die quer durch das Land fahren und je drei Stunden in Gemeinden als niederschwelliges Impfangebot bereitstehen, sollen ab kommendem Dienstag um drei weitere Busse auf insgesamt sechs aufgestockt werden.

Die Gültigkeit des Grünen Pass endet grundsätzlich nach 270 Tagen (cirka neun Monate) nach dem zweiten Stich (bei Johnson & Johnson als Einmalimpfung nach dem ersten Stich). Diese Frist gilt EU-weit für den Grünen Pass und ist per Verordnung so geregelt.

