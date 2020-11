Schulbesuchsquote in Niederösterreich bei 14 Prozent .

Trotz der Corona-bedingt vorübergehend erfolgten Umstellung auf Distance Learning an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen ist die Schulbesuchsquote in Niederösterreich am Freitag mit etwa 14 Prozent beziffert worden.