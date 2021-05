Die Schnelligkeit, mit der die Zahl der Corona-Infektionen zurückgeht, überrascht. Daher haben es sich die Betriebe verdient, dass über weitere Lockerungsschritte diskutiert wird. Das betont Danninger in Bezug auf die Kritik von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Vorstoß von Bundesskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt hatte.

Mückstein hatte in einer Reaktion darauf die Wortmeldung als "entbehrlich" bezeichnet. "Es darf kein Diskussionsverbot über weitere Öffnungsschritte geben", betont Danninger. Konkret seien unter anderem die Quadratmeter-Regel beispielsweise bei Messen oder Thermen, aber auch die Sperrstunde um 22 Uhr sowie die 4-Personen-Regelung in den Innenräumen der Gastronomie zu hinterfragen.

Rückmeldungen der vergangenen Tagen würden zeigen, dass die seit 19. Mai geltenden Öffnungen in der Gastronomie und der Hotellerie in Niederösterreich „von einem großen Maß an Verantwortungsgefühl der Gastgeber und Disziplin der Gäste getragen werden“, meint Danninger und ergänzt: „Allen ist bewusst, dass die Sicherheit an oberster Stelle stehen muss. Doch die bestehenden Einschränkungen für die Wirtschaft müssen auch im Einklang mit den sinkenden Infektionszahlen und der steigenden Durchimpfungsrate stehen. Es wurde rasch reagiert, als die Fallzahlen rund um Ostern in die Höhe geschnellt sind. Schnelles Handeln darf in der Pandemie aber nicht nur für Verschärfungen, sondern muss auch für Lockerungen gelten."