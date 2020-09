Die vierstufige Corona-Ampel wird treuer Begleiter im kommenden Schuljahre werden. Wann die einzelnen Ampelphasen einsetzen, liegt individuell bei den Bezirksbehörden.

Wie sich die niederösterreichischen Bildungseinrichtungen in den Phasen verhalten sollen, wurde bei einem Bildungsgipfel mit Vertretern der Bildungsdirektion, der Abteilung Schulen und Kindergärten und der Landessanitätsdirektion sowie Personal-, Schüler- und Elternvertretern erarbeitet.

Bei „Grün“ wird der Normalbetrieb in Kindergärten und Schulen laufen. Die Zeit soll aber genutzt werden, um sich für den Ernstfall zu rüsten und Ansprechpersonen, ein Krisenteam, aber auch einheitliche Lernplattformen bereitzustellen.

Bei „Gelb“ wird ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) für alle Personen außerhalb des Klassenraums zur Pflicht. In Kindergärten gilt die Maskenpflicht dann für das Personal und Besucher, aber nie für die Kinder, wird seitens des Landes betont.

Ab „Orange“ werden Schulveranstaltungen ausgesetzt, Singen ist dann nur im Freien erlaubt, Konferenzen finden nur mehr online statt. In der Oberstufe wird dann der Unterricht auf flexibles Distance-Learning umgestellt. Im Kindergarten werden die Gruppen auf maximal 15 Kinder reduziert.

Ab „Rot“ wird es Distance-Learning in allen Schulen des betroffenen Bezirkes geben. Für Kindergärten heißt „Rot“ die Umstellung auf einen eingeschränkten Betreuungsbetrieb.

Betreuung ist garantiert

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont aber, dass es immer „einen Notbetrieb in unseren Einrichtungen geben wird, um die Betreuung der Kinder bei Bedarf sicherzustellen“.

Sie erklärt: „Die Eltern müssen die Sicherheit haben, dass sie auch und gerade während diesen herausfordernden Zeiten Betreuungsplätze in ihren Bildungseinrichtungen in Anspruch nehmen können, wenn sie diese benötigen.“

Zur Orientierung werden in Kindergärten vom Land Informationsbroschüren zur freien Entnahme aufgelegt. Für alle offenen Fragen wird es ab dem Schulbeginn eine Hotline in der Bildungsdirektion sowie im Bildungsministerium geben, an die sich Schüler ebenso wie Lehrende, Schulleiter und Eltern wenden können.