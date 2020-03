Flugblätter der NÖ Landesgesundheitsagentur in Kliniken .

Seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur sind am Mittwoch in den Landeskliniken Flugblätter verteilt worden, in denen angesichts der aktuellen Situation mit dem Coronavirus dazu aufgerufen wird, "auf Patientenbesuche bis auf weiteres zu verzichten" bzw. "auf das Notwendigste zu reduzieren". Ein derartiger Appell war am Vortag auch bereits seitens der Politik ergangen.