Lockdown für Ungeimpfte endet am Montag

Die Omikron-Welle ist noch nicht vorbei. Die Lage in den Spitälern habe sich aber vorerst entspannt, heißt es in einer Aussendung von Bundeskanzler Karl Nehammer. Der Lockdown für Ungeimpfte endet deshalb am Montag. Er werde am Freitag nicht mehr verlängert.

„Unser oberstes Gebot ist, die Einschränkungen so gering wie möglich und nur so lang unbedingt nötig aufrechtzuerhalten. Der Lockdown für Ungeimpfte ist eine der strengsten Maßnahmen, die man setzen kann. Die Situation in den Spitälern erlaubt es uns, diesen nun zu beenden", sagt Nehammer. Gleichzeitig betont er, dass die Gefahr noch nicht vorbei und weiterhin Vorsicht geboten sei.