Zwei Personen seien hospitalisiert, acht weitere bereits genesen. Das Durchschnittsalter der Infizierten lag bei 40,4 Jahren.

Im Bezirk Wiener Neustadt wurde zudem ein Coronavirus-Cluster mit 17 Fällen um eine Einrichtung für Behinderte entdeckt. In Verbindung mit einer Raumausstattungsfirma im Bezirk Neunkirchen stieg die Zahl der Ansteckungen um zwei auf 14, im Zusammenhang mit einer Volksschule im Bezirk Gänserndorf um eins auf 13 an. Um eine Volksschule in St. Pölten wurden nach einer weiteren Infektion 26 Fälle gemeldet.

Andere Cluster im Bundesland stagnierten. So wurden um Volksschulen in den Bezirken Baden und Bruck an der Leitha weiterhin elf bzw. 17 Erkrankte gemeldet. In einem Pflegeheim im Bezirk Hollabrunn blieb es bei 16 Infizierten, um einen Kindergarten in Wiener Neustadt wurden unverändert zehn Fälle verzeichnet.