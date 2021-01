Am 18. Jänner startet die Anmeldung zur Covid-Impfung .

Bis Ende der Woche soll der Großteil aller Pflegeheime in Niederösterreich durchgeimpft sein. Über 80-Jährige kommen ab 8. Februar an die Reihe. Plattform zur Voranmeldung zur Impfung startet in wenigen Tagen.