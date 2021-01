Seit dem Wochenende können sich alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher unter www.impfung.at für die Covid-Impfung voranmelden. Schon vor dem offiziellen Start am 18. Jänner sollen sich rund 80.000 Menschen registriert haben.

Rund um die Anmeldung gab es aber auch einige Unklarheiten. Wer sich registriert, bekommt, sobald das feststeht, via E-Mail Informationen wann und wo er oder sie geimpft wird. Eine konkrete Anmeldung für einen genauen Termin wird erst zu einem späteren Termin möglich sein.

Für weniger Technik-Affine soll es eine andere Möglichkeit der Voranmeldung geben. Behilflich sein könnten dabei etwa die Gemeinden, die auch beim Anmelden zu den Massentests schon Hilfe leisteten.

60.000 Geimpfte bis Ende Jänner

Bis Ende Jänner sollen in Niederösterreich 60.000 Menschen geimpft sein. Ab Februar sollen dann 5.000 Impfdosen an niedergelassene Ärzte und gefährdetes Ordinationspersonal verteilt werden. Die nächste Gruppe, die die Spritze bekommt, ist die der über-80-Jährigen. Erwartet wird das ab Kalenderwoche sechs oder sieben, also ab 8. Februar. Hier werden rund 24.000 Dosen erwartet, die hauptsächlich über die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte verimpft werden sollen.