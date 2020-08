Laut Bericht sind elf Prozent aller vom Coronavirus betroffenen Niederösterreicher Bewohner von Alten-und Pflegeheimen. Das liege nicht nur deutlich unter dem Österreichschnitt von 37 Prozent, sondern auch weit unter jenem anderer Länder wie Slowenien oder Kanada mit um die 80 Prozent, skizzierte Ebner im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag.

Weniger Corona-Betroffene in Heimen als anderswo

„Natürlich ist der Vergleich mit Vorsicht zu genießen, da die Zählweise zwischen den Ländern oft stark variiert und viele Länder Tote aus Heimen nicht hinzuzählen, sie geben aber einen Anhaltspunkt, dass der Schutz der älteren Generation in Niederösterreich besser, als in vielen anderen Regionen funktioniert hat.", betont der ÖVP-Landesgeschäftsführer, der weiter meint: "Das Besuchsverbot, das bereits am 14. März vor dem allgemeinen Lockdown in Kraft getreten ist, war für viele Familien ein harter Einschnitt. Es hat aber erfolgreich einen Flächenbrand in unseren Alters- und Pflegeheimen verhindert.“

ÖVP-Generationensprecher Hermann Hauer legte in diesem Zusammenhang einen Fokus auf die Pflegeversorgung im Land: "Wie wichtig dieses Ver- und Vorsorgesystem nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft wird, erkennt man, wenn man sich den Anteil der älteren Landsleute an der Gesamtbevölkerung ansieht: Aktuell leben 444.000 Personen, die älter als 60 Jahre alt sind, in Niederösterreich – das sind 26,5 Prozent der Bevölkerung. 90.000 bzw. 5 Prozent der Landsleute sind 80 Jahre oder älter."

Urlaub für pflegende Angehörige

Deshalb soll es auch in Zukunft eine "erstklassige Pflegeversorgung" im Land geben. Neben der stationären Pflege in einem der 48 Landespflege- und Betreuungszentren, spiele in Niederösterreich die Pflege in den eigenen vier Wänden eine große Rolle. "Als Zeichen der Anerkennung und als Unterstützung für pflegende Angehörige gibt es deshalb auch heuer die NÖ Urlaubsaktion", erklärt Hauer.

Konkret heißt das: Wer zwischen Juni 2020 und Dezember 2020 in Österreich urlaubt, kann um 350 Euro, für einen Urlaub in Niederösterreich um 450 Euro Unterstützung ansuchen. Während der Abwesenheit des pflegenden Angehörigen gibt es in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren die Möglichkeit der Kurzzeit- oder Urlaubspflege.

Als erste Anlaufstelle für pflege- und betreuungspflichtige Menschen und deren Angehörige gäbe es in Niederösterreich seit 2006 eine eigene Pflegehotline. "Sie wurde in der Krisenzeit auf eine Probe gestellt – mehr als 400 Prozent mehr Anrufe und E-Mails wurden zur Spitzenzeit verzeichnet. Im ersten Halbjahr 2020 wurden mehr als 8.000 Telefonate und rund 1.000 E-Mails beantwortet. Alleine im Spitzenmonat April waren es 3.000 Anrufe und 400 E-Mails.", bilanziert Hauer, der hervorhebt "Wie gut das Angebot der Hotline genutzt wird".

Mahnung zur Vorsicht

Hauer und Ebner mahnten bei der Pressekonferenz in erster Linie aber die Vorsicht im weiteren Umgang mit dem Coronavirus ein. "Machen wir uns die Leistung im Kampf gegen die erste Welle nicht zunichte, indem wir es jetzt leichtfertig zu einer zweiten kommen lassen. Wir tragen dabei nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern auch für unsere Mitmenschen", fasste Ebner zusammen. Im Bezug auf Pflegeeinrichtungen wolle man in der näheren Zukunft auf die Ampelsysteme des Gesundheitsministeriums beachten, ein neuerliches Besuchsverbot so wie im Frühjahr schließen die beiden Politiker aber aus.