Am kommenden Montag soll die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung für die Covid-Impfstoffe ausstellen. Binnen weniger Tage soll dann auch in Niederösterreich der Impf-Start erfolgen. Los gehen werde es, wie die Landeshauptfrau ankündigt, schon am 28. Dezember. Zunächst sollen bis zu 4.500 Impfdosen in Pflege- und Betreuungszentren der Landesgesundheitsagentur, privaten Pflegeheimen und Kliniken verimpft werden. Mitte Jänner soll dann die weiterführende Impfkampagne bundesweit starten.

Für Landeshauptfrau Johanna-Mikl-Leitner (ÖVP) ist das wenige Tage vor Weihnachten eine "sehr gute Nachricht": „Jetzt muss sichergestellt werden, dass die Verteilung gut funktioniert. Generell halte ich es für klug, sich mit einer Impfung zu schützen. Aber gerade bei einem neuen Impfstoff sollte man auf Freiwilligkeit setzen. Ich bin auch überzeugt, dass die Bereitschaft sich impfen zu lassen, mit der Zeit laufend steigt", meint die Mikl-Leitner. Sie betont, dass sie sich auf jeden Fall impfen lassen werde.

Für ihren Stellvertreter, Stephan Pernkopf (ÖVP), ist die Covid-Impfung "ein, wenn nicht sogar der wichtigste Baustein" im Kampf gegen die Corona-Epidemie. Er erklärt, dass das Land nach einem klaren und koordinierten Stufenplan vorgehen wolle.

Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig erklärt den Start in den Klinken und Pflegezentren damit, dass man zuallererst besonders schützenswerte Menschen und Mitarbeiterinnen impfen werde. Sie stellt aber klar, dass die Wende damit noch nicht geschafft ist. "Es ist weiter von großer Bedeutung, dass wir uns an die Abstands- und Hygienemaßnahmen halten, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und es ist entscheidend, dass wir so viele Menschen wie möglich von der Teilnahme an den Antigen-Tests Anfang Jänner überzeugen. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die Impfungen auf Hochtouren“, so Königsberger-Ludwig (SPÖ).