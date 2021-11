Landesimpfzentren in NÖ am Starttag Mittwoch gut besucht

Bereits vor der Öffnung für Injektionen ohne vorherige Terminbuchung um 14.00 Uhr gab es an manchen Standorten wie in St. Pölten und Wieselburg (Bezirk Scheibbs) lange Warteschlangen. Auch später war die Nachfrage ungebrochen, wie Stefan Spielbichler von Notruf NÖ der APA sagte. Verzeichnet wurden bis 17.00 Uhr exakt 1.999 Stiche.

Standorte der neun Landesimpfzentren sind das Traisencenter in St. Pölten, die SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling), die Wiener Neustädter Arena Nova, die Messe Wieselburg, die Pölz-Halle in Amstetten, das Zivilschutzzentrum in Gmünd, Mistelbach (Stadtsaal) und Horn (Arena). In Tulln erfolgte der Start im Minoritensaal, mit 16. November folgt die Übersiedlung in die Messe. Sowohl erste, zweite als auch die dritte Dosis werden in diesen Zentren mit und ohne Termin verabreicht.

Buchbar sind Zeitslots online via www.impfung.at. An Wochentagen sind alle Zentren von 14.00 bis 19.00 Uhr für Impfungen ohne Termin geöffnet, an Wochenenden und Feiertagen von 9.00 bis 14.00 Uhr.

Im Bundesland waren bis Mitte August 20 Landesimpfzentren in Betrieb gewesen. Sie wurden nach rund vier Monaten vorübergehend geschlossen. Zahlen aus den vergangenen Wochen hätten nun gezeigt, dass "auch wieder Bedarf an zusätzlichen Impfstellen besteht", hatten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag betont.