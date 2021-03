"Im Stich gelassen" - oder besser ohne den wichtigen Stich zurückgelassen - fühlen sich die Lehrerinnen und Lehrer der Höheren Schulen.

Die AHS- und BHS-Direktoren-Vertreter kritisieren, dass sie die Durchimpfung der Pädagogen älterer Schüler unter den Corona-Maßnahmen für den Schulbetrieb nach Ostern "schmerzlich vermissen". Während in Wien und dem Burgenland sowie im Westen Österreich schon viele Kolleginnen und Kollegen geimpft seien, sei dies in Niederösterreich und Oberösterreich nicht der Fall.

"Wir sind verärgert über die fehlende Einsicht, dass es dabei nicht nur um unser eigenes Wohl geht, sondern auch um die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien", sagen AHS-Direktoren-Vertreterin und Leiterin des BORG Mistelbach, Isabella Zins, sowie ihr Direktoren-Kollegen der HTL Steyr.

Landesrätin versichert: "Pädagogen sind die Nächsten"

Die beiden für Bildung und Gesundheit zuständigen Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) betonen, dass man so rasch wie möglich, alle Lehrer impfen möchte. "Wir wissen, dass die Ungeduld verständlicherweise groß ist", sagt Teschl-Hofmeister.

Jene, die in sehr engem Kontakt mit Kindern stehen, also Volksschul- oder Sonderschulpädagogen, haben die Spritze bereits bekommen. Der eigentlich geplante Impf-Termin für die Lehrer der Unter- und Oberstufen wurde dann jedoch abgesagt. Grund dafür war die Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs auch Über-65-Jährige. Weil diese in der Priorisierung des Nationalen Impfgremiums vor den Pädagogen kommen, sollen sie nun zuerst geimpft werden.

In der nächsten Woche sollen dafür auf der Webseite des Notruf-NÖ neue Termine freigeschalten werden. Geht es nach den Direktoren-Vertretern hätte man den Impfplan anhand der neuen Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen adaptieren müssen. "Schule in Corona-Zeiten heißt: 5.800 größere oder sogar Großveranstaltungen pro Tag", verdeutlichen sie.

Termin ist Mitte bis Ende April geplant

"Die Pädagoginnen und Pädagogen sind mit Sicherheit die Nächsten, nach den Über-65-Jährigen", versicherte Königsberger-Ludwig. Aus heutiger Sicht - wenn alle Impfstoff-Lieferungen eingehalten werden - sind sie in Niederösterreich Mitte bis Ende April an der Reihe.