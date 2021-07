Zu Beginn der Woche sorgte die Meldung, dass aktuell keine neuen Impf-Termine in den NÖ-Impfzentren gebucht werden können, bei einigen NÖN-Lesern für Verwunderung. Mittlerweile sind auf der Plattform wieder neue Termine in den verschiedenen Teilen des Landes vorhanden. Das Land hat die dafür nötigen Lieferzusagen erhalten, hieß es.

Bei der Buchung gibt es allerdings eine Änderung: Die "Stiche" sind nun nur noch einzeln buchbar. Das System ist damit flexibler: Die zweite Dosis kann man so nun auch bei einer anderen Impfstelle, an einem anderen Wochentag oder zu einer anderen Uhrzeit erhalten als die erste. Zu beachten sei lediglich der vom jeweiligen Hersteller empfohlene zeitliche Abstand zwischen den beiden Teilimpfungen von 21 bis 42 Tagen.

Notruf NÖ, die Impfkoordinationsstelle des Landes, will mit diesem Schritt "maximale Flexibilität" gewährleisten, wie am Mittwoch in einer Aussendung betont wurde. Das System werde niederschwelliger und "fit für die Auffrischungsimpfungen".

Aktuell werden rund 15.000 Injektionen pro Tag verabreicht, hauptsächlich Zweitstiche.