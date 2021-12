Mikl-Leitner: „Hätten ohne Hilfen 25 Prozent Arbeitslosigkeit“

Seit Montag ist der gesamte Handel nach dem vierten österreichweiten Lockdown in der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Die Folgen des dreiwöchigen Zusperrens sind auch im Wirtschaftswachstum Niederösterreichs ablesbar. Statt der prognostizierten 4,8 Prozent schrumpft das Wachstum für 2021 auf 4,4 Prozent.

Dass der Verlust jedoch unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt, hat laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mehrere Gründe: „In Niederösterreich haben uns der Branchen-Mix und die Diversifikation unserer Wirtschaft geholfen. Zudem haben auch die raschen Wirtschaftshilfen seit Beginn der Pandemie gegriffen“, so Mikl-Leitner.

Wie sehr die Unterstützung der öffentlichen Hand gewirkt hat, wurde von Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein für das Land NÖ errechnet: „Ohne unseren Förderungen und Hilfen wäre die Arbeitslosigkeit in der Krise auf 25 Prozent gestiegen,“ berichtet die Landeshauptfrau.

Die trotz Pandemie sehr gute Situation am Arbeitsmarkt spiegeln auch die Arbeitsmarktdaten des vergangenen Monats November wider. Mit insgesamt 43.929 arbeitslos vorgemerkten Personen lag die Arbeitslosigkeit sogar um knapp zehn Prozent unter dem Vorkrisen-Niveau im Jahr 2019. Um den Arbeitsmarkt weiter zu stabilisieren, setzt das Land gemeinsam mit den Sozialpartnern auf den „NÖ Kompetenzatlas“. Die digitale Informationsdrehscheibe soll jedermann ermöglichen, seine Fähigkeiten für eine berufliche Weiterentwicklung zu überprüfen. Diese Förderungen und Weiterbildungsangebote sind unter www.noe-kompetenzatlas.at abrufbar.

„Alles tun, um weiteren Lockdown zu verhindern“

Um das Land aber wirtschaftlich auf Kurs zu halten, müsse man laut Mikl-Leitner „alles tun, um einen weiteren Lockdown zu verhindern“. Deshalb ist in Anbetracht der neu aufgetauchten Omikron-Variante der Blick auf das Gesundheitssystem so wichtig.

Am Montag dieser Woche waren 308 Corona-Patienten in den Normalstationen der NÖ-Spitäler. 96 mussten intensivmedizinisch betreut werden. Der Großteil von ihnen ist ungeimpft. Nach dem Ende des Lockdowns hofft man im Land jetzt auch, dass die Impfquote wieder weiter ansteigt. Mittlerweile sind in Niederösterreich 77,75 Prozent der impfbaren Bevölkerung (also ab 5 Jahren) mindestens einmal und 70,62 Prozent bereits zweimal geimpft. Den für die Abwehr von Omikron so wichtigen dritten Stich haben ein Drittel der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bereits erhalten.