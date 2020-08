Für Gastronomiebetriebe, Campingplätze und Jugendherbergen soll ab 1. September zusätzlich die Möglichkeit für freiwillige gratis Coronatests geschaffen werden. Bisher gab es solche staatlich finanzierten Tests bis zu maximal 85 Euro pro Testung nur für Mitarbeiter der Hotellerie.

"Unser Testangebot für den Beherbergungsbereich hat sich bewährt, daher weiten wir es aus", so Köstinger, die erklärte: „Jeder einzelne Test zählt und bringt mehr Sicherheit für Betriebe, Beschäftigte und Gäste"

"Eines der sichersten Urlaubsländer"

Die Ausweitung gilt für alle Betriebe in der gewerblichen Gastronomie, also Firmen mit entsprechender Gastgewerbeberechtigung und wenn sie öffentlich zugänglich sind. Damit werde das größte präventive Testangebot in Österreich angeboten, was das Land zum internationalen Vorreiter mache, meinte Köstinger, die betonte: "Österreich soll auch in Zukunft eines der gastfreundlichsten und sichersten Urlaubsländer sein."

Weitere Ausweitungen des Testangebots noch für den Herbst werden derzeit geprüft und vorbereitet, angedacht sind etwa Tests für Fremdenführer, Reisebegleiter, Schilehrer und mehr.

Donnerstag: Erneut über 300 Neuinfektionen

Erneut sind am Donnerstag in Österreich mehr als 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Innerhalb von 24 Stunden kamen 328 Covid-19-Fälle hinzu. Somit gab es am Donnerstagvormittag österreichweit 3.311 aktive Fälle, geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. 145 Menschen befinden sich im Krankenhaus, davon 24 auf Intensivstationen.

Die meisten Neuinfektionen gab es erneut mit 130 in Wien. 60 zusätzliche Fälle verzeichnete Oberösterreich, Tirol 51, die Steiermark 33 und Niederösterreich 28. Drei Bundesländer blieben einstellig - acht Neuinfektionen gab es im Burgenland, fünf in Kärnten und drei in Vorarlberg.