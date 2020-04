Trauer um Medien-Urgestein .

Der ehemalige "Furche"-Chefredakteur und VÖZ-Pressesprecher Hannes Schopf, der in Auersthal im Bezirk Gänserndorf lebte, starb am Karfreitag an den Folgen einer Covid-19-Infektion, die er sich im Skiurlaub in Ischgl zugezogen hatte.