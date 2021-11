Acht Impfzentren sperren wieder auf

78 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab 12 Jahren sind derzeit geimpft. Das sind noch zu wenige, wie Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage resümieren. Trotz Herbstferien und Ausreisekontrollen in manchen Hochinzidenz-Gebieten seien die Fallzahlen weiterhin gestiegen.

Das Impfangebot soll deswegen großflächig ausgebaut werden. Es ist jederzeit möglich, sich für die dritte Corona-Impfung zu registrieren. Empfohlen wird dies sechs Monate nach dem zweiten Stich für alle Personen über 12 Jahre.

Ausbau des Impfangebots wegen dritter Impfung und 3G

Um auf den Ansturm für die dritte Impfung vorbereitet zu sein, wird es wieder acht Landesimpfzentren geben. "Das jetzige System funktioniert gut, aber wir müssen für den Boom gerüstet sein", sagt Pernkopf. 10.000 Personen haben sich alleine gestern über die Plattform Notruf Niederösterreich einen Impftermin gebucht. Geplant sind zudem weitere Impfangebote in Einkaufszentren, die genauen Standorte werden noch festgelegt.

Die Laufzeit der Impfbusse wird von sechs Tagen in der Woche auf sieben erhöht. Dort kann man sich ohne Termin die Impfung holen. Das Angebot werde gut angenommen: Besonders in Hochinzidenzgebieten sei die Nachfrage groß, betont Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich Christof Constantin Chwojka. Über 500 Ordinationen in Niederösterreich, bei denen man sich unkompliziert von zuhause aus registrieren kann, stehen zudem zur Verfügung.

3G-Regelung führt zu Ansturm auf die Gesundheitshotline

Auch bei der Hotline 1450 gab es einen regelrechten Ansturm, zurückführen kann man dies auf die seit gestern gültige 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Durch die neue Vorschrift werden mehr Testungen durchgeführt, rund die Hälfte der Anrufe ging wegen positiver Antigen-Tests ein.

In Bezug auf die Überlegungen für eine bundesweite 2,5-Regelung sehen Königsberger-Ludwig und Pernkopf derzeit noch Klärungsbedarf für eine praxistaugliche Umsetzung. Eine mögliche Lösung wäre für sie die Einbindung von Betrieben, die neben Antigen-Tests auch PCR-Tests anbieten könnten.

Ein Test schütze jedoch nicht vor der Auslastung der Intensivstationen, so Pernkopf. "Gegen den Waldbrand hilft Wasser, da muss man löschen und gegen die Pandemie hilft ganz einfach nur das Impfen."

Link: