Umwelthygieniker forderten den Einbau von Lüftungsanlagen in Klassenzimmern aufgrund der schlechten Luftqualität bereits vor der Pandemie. Im vergangenen Schuljahr wurde über die Geräte als Corona-Maßnahme diskutiert.

Nach mehreren Studien, die ihre Wirksamkeit zeigten, sind sie heuer ein fixer Bestandteil des von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) präsentierten Sicherheitskonzepts. Sie sollen Coronaviren aus der Luft filtern und so das Ansteckungsrisiko reduzieren.

Förder-Nachfrage war niedrig

Dazu kündigte der Bund eine Förderung von bis zu zehn Millionen Euro an. Gleichzeitig greift das Land Gemeinden unter die Arme, die als Schulerhalter auf Eigeninitiative ein Gerät anschaffen. Sie bekommen 25 Prozent der Kosten, die je nach Modell bei 1.000 bis 3.000 Euro liegen, erstattet. Zudem hat das Land, wie es von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) heißt, ein Kontingent von 70 Stück angekauft, die in Schulen zum Einsatz kommen können.

Flächendeckend wird es die Luftfilteranlagen nämlich auch weiterhin nicht geben. Die Förder-Nachfrage war niedrig: Bundesweit haben 312 Schulen Bedarf gemeldet.

In NÖ waren es 78 von über 1.300 Bildungsstätten. Grund dafür dürften auch die Kriterien sein: Unterstützt wird die Anschaffung für Klassen, in denen nicht oder schwer gelüftet werden kann oder es zu verstärkter Aerosolbildung kommt – etwa in Musikräumen. „Experten sind einig, dass Stoßlüften besser ist als ein Gerät, das die Luft nur umwälzt. Luftfilter sind eine ergänzende Sicherheitsmaßnahme“, heißt es aus dem Ministerium.