Wie sich das Land für künftige Pandemien wappnet

1,2 Millionen Corona-Fälle, 4.953 durch oder an Covid-19 Verstorbene, 2,5 Millionen Bescheide und über 500.000 vermerkte Absonderungsorte: Diese Zahlen verzeichnete der Landessanitätsstab. Er nahm am 26. Februar 2020 unter der Leitung von Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner seine Arbeit auf und stellte sie mit dem Maßnahmen-Ende nun wieder ein. Auf Einladung von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) trafen einander die Mitglieder des Gremiums noch einmal zu einer Abschlussbesprechung. Dort ließen sie nicht nur die vergangenen Monate Revue passieren, sondern zogen auch die Lehren für kommende Pandemien.

Das Ziel des Landessanitätsstabs war es, die Gesundheit von schützenswerten Personengruppen zu sichern, die Verbreitung des Virus' einzudämmen und die Überlastung der Spitäler zu verhindern. Außerdem hatte das Gremium die Aufgabe, die Kommunikation zwischen dem Bund, den Bezirksverwaltungsbehörden sowie anderen Bundesländern sicherzustellen. Das sei laut Königsberger-Ludwig auch gut gelungen. „Die Strukturen im Land haben sich als stark und gut sowie die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg als äußerst dienlich erwiesen“, resümierte sie.

Foto: Lisa Röhrer

Das Fehlen einheitlicher Daten und kurzfristige Verordnungen erschwerten die Pandemie-Bekämpfung

Dennoch hat der Sanitätsstab bei der Pandemiebekämpfung im Land auch Hürden erkannt. Kritisiert wurde in der Abschlusssitzung die „Verordnungspolitik der Bundesregierung übers Wochenende“. Die zu Spitzenzeiten bis zu 90 Mitglieder des Stabes hätten sich also längere Vorlaufzeiten für das Umsetzen von Vorgaben gewünscht. Auch die fehlende einheitliche Datenlage in Österreich sei schwierig gewesen, weil sie die Nachvollziehbarkeit von Informationen für die Öffentlichkeit erschwert habe. Kommt es erneut zu einer Pandemie, sollten bürokratische Aufwände zudem auf das Geringste reduziert werden, betonte die SPÖ-Landesrätin.

Um auf die nächste gesundheitliche Extremsituation besser vorbereitet zu sein, werden in Niederösterreich schon Maßnahmen gesetzt. Der NÖ Pandemieplan wird überarbeitet. Außerdem soll ein Lager für Schutzmaterial aufgebaut werden. Auch soll ein eignes Fachgebiet Epidemiologie innerhalb der NÖ Sanitätsdirektion geschaffen werden. Ein wichtiges Projekt sei, laut Königsberger-Ludwig, auch das Erstellen eines epidemiologischen Handbuches.