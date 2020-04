Ab nächstem Dienstag soll die schrittweise Rückkehr in die Normalität stattfinden. Zuerst mit der Eröffnung kleinerer Geschäfte sowie der Garten- und Baumärkte, ab Anfang Mai mit der Öffnung aller anderen Geschäfte sowie der Frisöre und schließlich der Wiedereröffnung der Schulen im Juni. Die ersten Veranstaltungen wird es erst frühestens Anfang Juli geben. Begleitend dazu wird die „Maskenpflicht“ ausgeweitet: Mund- und Nasenschutz muss nicht nur in jedem geöffneten Geschäftslokal getragen werden, sondern ab Anfang nächster Woche auch in jedem öffentlichen Verkehrsmittel.

„Die aktuelle Situation ist für den Großteil unserer Betriebe herausfordernd und schwierig. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass neben der finanziellen Unterstützung jetzt auch ein konkreter Fahrplan für erste Lockerungen und Geschäftsöffnungen in Aussicht gestellt wird“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Einen Anlass, die Anstrengungen zur Eindämmung des Virus zu verringern, sieht Mikl-Leitner in dem Zeitplan nicht. Im Gegenteil: „Wir müssen dranbleiben und uns an die Regeln halten, auch wenn es schwerfällt. Gelingt uns das, werden wir als Gesellschaft schneller und stärker aus der Krise herauskommen.“

Insgesamt zeigt sich Mikl-Leitner stolz auf die Disziplin ihrer Landsleute, die damit in den vergangenen drei Wochen einen großen Beitrag dafür geleistet hätten, die Ausbreitung des Covid 19-Virus zu bremsen.